Due giovani, L. C. e G. C., sono stati arrestati in flagranza di reato dalla Polizia di Stato mentre erano intenti a lavorare in una vasta piantagione di marijuana nelle campagne di Fonni. Nel terreno, situato in una zona impervia e difficilmente accessibile, gli agenti della Squadra Mobile di Nuoro hanno scoperto 4500 piante di canapa indiana, in piena fioritura e pronte per la raccolta.

Il blitz è scattato sabato al termine di un’intensa attività investigativa e di appostamento, svolta con la collaborazione del personale del Commissariato di Gavoi. I due arrestati, colti sul fatto mentre tagliavano e sistemavano le piante per l’essiccazione, sono accusati di coltivazione illegale di sostanze stupefacenti.

Secondo quanto emerso dalle analisi, le infiorescenze contenevan o un’alta percentuale di THC, superiore al 2 percento, elemento che conferma la destinazione della sostanza al mercato illecito. Il raccolto, una volta lavorato, avrebbe prodotto circa mezzo quintale di marijuana, per un valore economico stimato in centinaia di migliaia di euro.

I due giovani, difesi dall’avvocato Marco Lisu, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari su disposizione del Gip. La titolare dell’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Nuoro è il pubblico ministero Martina Varagnolo. Questa mattina, i due indagati sono comparsi davanti al GIP per l’interrogatorio di garanzia.

© Riproduzione riservata