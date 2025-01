Le abbondanti piogge che stanno interessando il Nuorese in queste ore hanno portato al riempimento del bacino di Govossai. L’innalzamento rapido dei livelli ha spinto i tecnici di Abbanoa a mettere in atto le manovre necessarie per gestire l’arrivo della piena prevista per la notte, in ottemperanza alle disposizioni della Protezione Civile, che ha diramato un’allerta di rischio idrogeologico a livello “rosso”.

In queste ore, i tecnici di Abbanoa stanno monitorando attentamente l’invaso di Govossai per evitare che il livello dell’acqua superi quello massimo consentito. A tal fine, è stata predisposta l’apertura dello scarico della diga, in modo da regolare il flusso e prevenire eventuali rischi legati alla piena. L’obiettivo è di creare spazio per l’ingresso di ulteriori volumi di acqua che potrebbero arrivare con l’intensificarsi delle precipitazioni.

Lo spiega in una nota Abbanoa che sottolinea che «l’acqua che verrà rilasciata dal bacino non andrà persa, ma verrà riutilizzata per il fabbisogno del potabilizzatore di Jann’e Ferru. Una parte in eccesso verrà riversata nel lago di Gusana, garantendo così un uso efficiente delle risorse idriche disponibili. Queste manovre permetteranno di preservare Olai, il bacino di riferimento per l’approvvigionamento idrico della zona, che rimarrà intatto per garantire l’approvvigionamento futuro del territorio».

Con l’intensificarsi delle precipitazioni e la conseguente evoluzione della situazione, Abbanoa sta considerando una revisione del piano di razionamento previsto a partire dal 27 gennaio. Questo piano prevede il razionamento dell’acqua per i comuni serviti dal potabilizzatore di Jann’e Ferru, ma le attuali condizioni meteo potrebbero portare a un rinvio delle misure. Per valutare la situazione e discutere le possibili modifiche al piano, Abbanoa ha convocato un incontro con il tavolo di coordinamento, che coinvolge la Regione, la Protezione Civile, la Provincia, i Comuni e l’Ente di Governo d’Ambito. L’incontro, che si terrà all’inizio della prossima settimana, sarà decisivo per definire gli interventi necessari in base all’evolversi delle condizioni meteorologiche e dei livelli dei bacini.

