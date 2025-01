«Nessuna decisione è stata ancora presa sul rinvio delle restrizioni programmate dal 27 gennaio nei 15 Comuni serviti dall’acquedotto di Jann’e Ferru: Nuoro, Bolotana, Fonni, Gavoi, Lei, Lodine, Mamoiada, Ollolai, Oniferi, Orgosolo, Orani, Orotelli, Ottana, Sarule e Silanus».

A ribadirlo una nota ufficiale di Abbanoa che precisa: «Ogni variazione sarà frutto del confronto nel tavolo di coordinamento che vede impegnati Regione, Protezione Civile, Provincia, Comuni, Abbanoa ed Ente di Governo d’Ambito. Nei prossimi giorni sarà convocata una nuova riunione».

Nella nota Abbanoa aggiunge: «In merito ad alcune notizie relative allo slittamento di data, Abbanoa precisa che attualmente è in corso il monitoraggio dei livelli negli invasi di Olai e Govossai. Quest’ultimo lago, di piccole dimensioni, ha già registrato un aumento, mentre sono in corso le verifiche sul maggiore dei laghi, Olai, che rappresenta il vero “serbatoio” per l’approvvigionamento idrico del territorio. Qualora le previsioni dovessero confermare un aumento dei livelli anche in questo invaso, Abbanoa proporrà al tavolo di coordinamento il differimento della data delle restrizioni».

L’aumento dei livelli non è di per sé l’uscita dall’emergenza: è fondamentale che prosegua il lavoro fruttuoso che tutte le istituzioni coinvolte stanno portando avanti, a iniziare dalla verifica della dotazione di riserve d’accumulo nelle strutture pubbliche.

E a Govossai, come si può vedere nel video, nonostante l’emergenza si sta buttando l’acqua in mare.

© Riproduzione riservata