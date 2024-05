I Carabinieri della Compagnia di Siniscola hanno arrestato un 30enne in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Nuoro.

Secondo quanto emerso dall’attività investigativa, avviata in seguito alle denunce presentate dalle vittime, nel gennaio, aprile e dicembre 2023, a Siniscola, forzate le porte di ingresso in orario di chiusura, si è infilato con il volto coperto in un panificio e in una pasticceria in via Matteotti, nonché in una pizzeria in via De Gasperi, impossessandosi dei soldi contenuti nei registratori di cassa.

L’indagato, cui viene contestato il reato di furto aggravato, è stato rintracciato a Santa Teresa di Gallura e posto agli arresti domiciliari.

