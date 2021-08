Incidente mortale, questa mattina, lungo la statale 128, ad Atzara, in provincia di Nuoro.

Un uomo di 40 anni ha perso la vita in seguito a uno scontro frontale tra il fuoristrada che stava guidando e una Fiat 600, condotta da un’anziana di 82 anni. L’impatto, violento, è avvenuto davanti al cimitero.

Illesa la donna, portata in ospedale comunque per accertamenti. L’altro passeggero a bordo del fuoristrada è invece rimasto ferito ed è stato trasportato anch’egli in pronto soccorso.

Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Atzara e della Compagnia di Tonara.

La statale 128, all'altezza del chilometro 98, è stata chiusa temporaneamente al traffico.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata