Due persone sono rimaste ferite in un grave incidente stradale avvenuto oggi poco dopo le 11:30 lungo la strada provinciale che collega Siniscola a La Caletta. L’impatto, frontale, ha coinvolto una Peugeot e una Ford.

Secondo le prime ricostruzioni, la Peugeot sarebbe stata sbalzata fuori strada in seguito all’urto. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e diverse ambulanze del 118. I feriti sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale San Francesco di Nuoro. Al momento non sono ancora note le loro condizioni.

Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente. Il traffico ha subito rallentamenti in entrambe le direzioni.

© Riproduzione riservata