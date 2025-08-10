È morto stamattina a Macomer Gigi Ledda, importante imprenditore e presidente dell'associazione industriali di Nuoro negli anni novanta del secolo scorso. Aveva 89 anni. Lascia la moglie, Bruna Conti e cinque figli, tra cui Rossana Ledda, attuale consigliere comunale all'opposizione e già vicesindaco, nella giunta capeggiata da Antonio Succu.

Gigi Ledda è stato tra i primi imprenditori macomeresi ad avviare una attività manifatturiera a livello industriale, (manufatti in legno e un moderno mobilificio), avviando anche un centro per la fabbricazione e commercializzazione accanto alla 131, a Tossilo e prima ancora nella zona di Orosai, tra Birori e Macomer, con diversi dipendenti. È stato anche presidente negli anni ottanta della fiera di Bologna, per quanto riguarda l'edilizia.

Gigi Ledda è stato per diversi anni anche protagonista nella politica, militando nella Democrazia Cristiana, ma anche impegnato nello sviluppo della sua cittadina e del territorio. Da qualche tempo le sue condizioni di salute si sono aggravate, ma non gravi da far pensare al decesso, che è invece avvenuto stamattina, nell’Rsa di Macomer.

