È stato fermato durante un controllo notturno dagli agenti delle Volanti, nei pressi di un circolo in viale Repubblica. L’uomo, nuorese e già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è apparso nervoso alla vista della pattuglia. Un atteggiamento che ha insospettito i poliziotti impegnati nei servizi di prevenzione e controllo del territorio predisposti dal Questore.

Durante la perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di circa 2 grammi di marijuana e 75 grammi di cocaina. Gli agenti hanno così deciso di estendere i controlli alla sua abitazione.

La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire un altro chilo di marijuana, suddiviso in confezioni, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento, tutto nascosto all’interno di un vano ricavato nella cappa del camino.

Considerata la quantità di sostanza stupefacente e le modalità di occultamento, l’uomo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio. Lunedì – assistito dal suo legale – è comparso davanti al giudice del Tribunale di Nuoro per l’udienza di convalida, che ha confermato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

