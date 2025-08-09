Un chiosco distrutto dalle fiamme a Cala Ginepro, sulla 125Il rogo scoppiato nella notte, si indaga per risalire alle cause
Un chiosco è stato distrutto dalle fiamme a Orosei, Cala Ginepro.
L’incendio è divampato nella notte, il locale si trova vicino a un ristorante lungo la Statale 125, località Cala Ginepro.
Sul posto sono intervenute alle 4 del mattino due squadre dei vigili del fuoco provenienti dalla sede centrale di Nuoro e dal distaccamento di Siniscola.
Domate le fiamme e messa in sicurezza l’area, sono partite le indagini per risalire alle cause che hanno dato origine al rogo.
(Unioneonline)