Torna il 23 agosto a Belvì “Picnic nel bosco”, appuntamento giunto alla quinta edizione che coniuga musica, gusto e natura. A partire dalle 20, nel castagneto del Parco comunale, sarà possibile stabilire un contatto diretto con l’ambiente circostante accomodandosi nelle tovaglie che verranno sparse sul prato, e godersi la musica dei “Tremendi”, che delizierà il pubblico con i successi di Lucio Battisti e di altri artisti italiani. La manifestazione, voluta dall’amministrazione comunale di Belvì e dalla Fondazione di Sardegna e organizzata dall’associazione cultura Isula Eventi e Natura, offrirà ai partecipanti una serata di puro relax in uno dei luoghi più suggestivi del paese barbaricino, reso ancora più bello dalle luci colorate.

Per chi parteciperà all’evento, verrà messa a disposizione una cassetta del picnic, che conterrà alcuni dei prodotti locali più rinomati, una bottiglia di vino Mandrolisai delle cantina Fradiles, e una birra artigianale del birrificio 4 Mori.

Francesca Pranteddu, assessora al Turismo di Belvì, spiega come attraverso appuntamenti come il Picnic nel bosco si possano dare lustro a tutto il territorio: «Credo che eventi di nicchia come questo possano avere importanti ricadute economiche anche nei paesi limitrofi, ogni anno – grazie a questo evento – arrivano qui non meno di 150 persone, che in questa zona pernottano e usufruiscono dei nostri servizi. La formula è vincente e permette di coniugare tutte le attrazioni che Belvì è in grado di offrire. Se tutti organizzassero appuntamenti di questo genere anche lontano dall’alta stagione, sarebbe più facile puntare sulla destagionalizzazione del turismo».

