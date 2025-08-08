Lunghissime code e traffico paralizzato all’uscita di Nuoro nel primo pomeriggio di oggi, a causa di un tamponamento avvenuto poco dopo le 13:30 nei pressi dell’ex Caciara.

Il sinistro, che non ha causato feriti gravi, ha provocato pesanti rallentamenti in entrambe le direzioni: da un lato si sono formate lunghe file su via Segni, dall’altro il traffico è bloccato anche verso Prato Sardo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia, che hanno disposto il transito dei veicoli in senso alternato, per permettere lo sgombero della carreggiata e la gestione della viabilità.

Al momento, la circolazione procede lentamente e si registrano ritardi significativi per chi sta lasciando o entrando in città.

