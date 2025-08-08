Dramma sulla spiaggia di Cala Luna a Orosei.

Un turista spagnolo di 51 anni è stato colto da un malore mentre si trovava sull’arenile. Si è accasciato sulla sabbia, davanti ai bagnanti, ed è morto.

Sul posto è intervenuto anche l’equipaggio di Echo Lima 1, l’elicottero dell’Areus decollato dalla base di Olbia. Ma il medico ha potuto soltanto constatare il decesso dell’uomo.

Il recupero della salma è stato affidato al personale di un gommone proveniente da Cala Gonone. Il dramma è accaduto alle 15.30 di oggi.

