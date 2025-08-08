Dramma a Cala Luna: turista si accascia e muore in spiaggiaL’uomo, uno spagnolo di 51 anni, è stato colto da un malore fatale mentre si trovava sull’arenile. Inutile l’intervento dei sanitari
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Dramma sulla spiaggia di Cala Luna a Orosei.
Un turista spagnolo di 51 anni è stato colto da un malore mentre si trovava sull’arenile. Si è accasciato sulla sabbia, davanti ai bagnanti, ed è morto.
Sul posto è intervenuto anche l’equipaggio di Echo Lima 1, l’elicottero dell’Areus decollato dalla base di Olbia. Ma il medico ha potuto soltanto constatare il decesso dell’uomo.
Il recupero della salma è stato affidato al personale di un gommone proveniente da Cala Gonone. Il dramma è accaduto alle 15.30 di oggi.
(Unioneonline)