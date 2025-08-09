Fuori strada sulla 131, auto finisce nella cunetta e si ribalta: due feritiL’episodio avvenuto al km 37, nel Nuorese, uomo intrappolato nell’abitacolo
Brutto incidente ieri sera intorno alle 20.30 sulla Statale 131 nel Nuorese, al km 37.
Coinvolte due persone a bordo di una Toyota Yaris: la conducente, per cause da accertare, ha perso il controllo del veicolo e l’auto è finita fuori strada, terminando la sua corsa in una cunetta capovolgendosi.
Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre il passeggero, intrappolato all’interno dell’abitacolo. Entrambi gli occupanti sono stati trasportati dall’ambulanza del 118 all’ospedale di Nuoro. Sul posto anche due pattuglie dei carabinieri di Ottana per regolare il traffico ed effettuare i rilievi.
