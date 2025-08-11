Ottana, incendio nella zona industriale: a fuoco un’azienda agricolaNecessario anche un elicottero per spegnere le fiamme, oltre a 4 squadre dei vigili del fuoco
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un'azienda agricola a fuoco nel primo pomeriggio di oggi nella zona industriale di Ottana, in località Preda e Solu. A intervenire sono state 4 squadre dei vigili del fuoco di Nuoro, a partire dalle ore 14.
L'incendio è inizialmente divampato nella vegetazione, poi si è esteso all'azienda agricola. In fiamme diverse rotoballe, una terna e un camion.
Sul posto inviate 3 squadre dalla sede centrale e una dal distaccamento di Macomer oltre al funzionario di guardia per il coordinamento delle squadre. Con loro un elicottero più unità del Corpo forestale, di Forestas e della Protezione civile.
Il pronto intervento ha permesso di contenere l’incendio che adesso è in bonifica: evitato che le fiamme arrivassero alla vicina azienda Energydome.
(Unioneonline)