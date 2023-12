È grande il fermento a Fonni, dove oggi si sono aperte le danze delle tappa di Autunno in Barbagia, in calendario fino a domenica. Già dal mattino un mare di visitatori ha invaso il paese, approfittando del giorno festivo e sfidando la pioggia.

Un’immacolata in montagna, con varie mostre pluritematiche, il percorso dei murales e la vestizione del caratteristico abito locale. Non è mancato lo spettacolo teatrale “Cara Mamma” con l’attore Pasquale Gregu. Rinviato per ragioni meteo a domani il caratteristico presepe vivente. Dalle 17:30 la sfilata degli Urthos e Buttudos, che dal corso fino a Piazza Italia ha raccolto l’ovazione dei tanti.

Domani dalle 10,00 l’apertura delle Cortes, l’iniziativa “il turismo al centro” a cura dell’Associazione Welcome to Fonni (10,30), i canti itineranti dell’associazione “Cantores Mundi (11,00). Dalle 14,30 i balli sardi con l’organetto di Simone Loi in piazza Dante,alle 15,30 “sa Pippioladura de su Ovaddu”, “su Arrasehare Onnesu” (16). In serata l’esibizione degli allievi del circolo equestre Taloro e l’assegnazione del premio “Su Piggioneddu de Prata” (18,30).

Domenica la giornata conclusiva in cui si replicheranno i diversi eventi posti in calendario. Nel frattempo si registrano il sold out nelle strutture ricettive e la soddisfazione degli amministratori locali.

«La nostra comunità si conferma ancora una volta testimone dell’ospitalità – spiega la sindaca Daniela Falconi – dietro questa manifestazione c’è una forte azione sinergica di tutta la popolazione. Settimane di preparativi affinché il visitatore possa sentirsi a casa. Un grazie a chi ci ha raggiunto e a tutti coloro che si stanno impegnando per a buona riuscita della tre giorni».

