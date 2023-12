Dopo la firma dell’atto costitutivo della Fondazione del trenino verde, tenutasi a Sassari nei giorni scorsi, con l’elezione del Presidente Elso Rei e della giunta composta dai sindaci di Nulvi, Tortolì, insieme ai rappresentanti Arst, filtra la soddisfazione del sindaco di Sorgono Franco Zedde.

Eletto in giunta come rappresentante della tratta Isili-Sorgono è pronto ad affrontare insieme ai colleghi sindaci e alla popolazioni locali un piano di rilancio della storica tratta, in perfetta sinergia con la Fondazione e l’assessorato regionale ai trasporti.

Dice, Zedde: «Ringrazio i colleghi zonali per avermi eletto all’unanimità come rappresentante. La nostra è una delle tratte più storiche e caratteristiche dell’Isola, che merita una forte azione di rilancio. Il trenino rappresenta non solo un volano turistico ma anche una memoria storica, grazie al quale le nostre comunità hanno conosciuto sviluppo e comunicazione nei decenni passati». Chiari gli intenti: «Il prossimo 21 dicembre ci sarà la prima riunione di giunta in cui stileremo le linee guida per valorizzare le tratte, ragionando sui lavori da svolgere».

E poi: «A breve ci confronteremo col Presidente Rei e l’assessore Moro che ci ha manifestato la sua disponibilità a venire quanto prima a Sorgono, presentando le intenzioni di regione e Fondazione sul percorso fino a Isili. Puntiamo a metterlo in sicurezza, riportandoci quanto prima il trenino, con la giusta continuità».

