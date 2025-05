il dramma

«Fateci vedere Mariano»: un centinaio dalla Barbagia a Sassari, negato per ore l’accesso alla camera mortuaria

Parenti e amici dell’insegnante di 52 anni di Desulo, vittima di una caduta accidentale in casa, hanno dovuto attendere per un’intera mattinata il via libera per poter vedere il loro caro