Risveglio amaro e doloroso questa mattina per le comunità di Desulo e Tonara che piangono la scomparsa di Mariano Peddio, 52 anni e professore di educazione fisica, morto ieri sera al Santissima Annunziata di Sassari dopo una caduta fatale dal balcone. Peddio, desulese ma ormai adottato dalla comunità di Tonara, è precipitato per alcuni metri dopo essere caduto da una scala a pioli che si trovava sul balcone di casa, nel quartiere di Teliseri: era salito per dare da mangiare a un gatto, poi all’improvviso il supporto ha ceduto.

Inutile la corsa in ospedale a bordo dell’elisoccorso e troppo gravi le ferite riportate: Peddio è morto intorno alle 19. Sui social, il sindaco di Desulo, Giovanni Melis, ha condiviso un commosso ricordo dell’amico d’infanzia: «Sono troppi i ricordi che mi legano a te e all'infanzia ad Asuai. Ci hai lasciato col sorriso stampato sul volto, le tue riflessioni, l’attenzione per il benessere fisico e mentale. Così con i pesi in palestra, così nella vita». Poi pensiero del primo cittadino va a «Giuanni, tuo padre», che si trova «lassù». «Oggi Asuai, Desulo e Tonara vivono un giorno tristissimo. Lo saranno anche i prossimi giorni. Siamo vicini ad Alessia, con la quale sprizzavate felicità. Vicini alla tua famiglia, in questo maledetto dramma che non ha fine. Ma che non ridurremo solo al dolore: avremo la forza di ricordarti sempre col sorriso per quello che ci hai regalato: il verso positivo delle cose. Au revoir Istruttore!», conclude. Parole di dolore anche dalla sindaca di Tonara, Cristina Patta, che lo ha definito «un amico a cui abbiamo voluto un gran bene».

Profondo cordoglio anche nella società del Tonara Calcio, dove Mariano era una presenza costante e appassionata: «Ancora increduli per la tua scomparsa, ci stringiamo al dolore di Alessia e di tutta la tua famiglia. Fai buon viaggio, Mariano».

Il sindaco Melis: «Per tutti un giorno tristissimo, ora sei lassù con tuo padre. Ti ricorderemo con il sorriso»

