L'invaso di Monteleone Roccadori è pressochè vuoto. L'acqua quindi arriva col contagocce nelle reti idriche di Macomer, Borore, Birori, Dualchi e Noragugume, ma anche nella Planargia e il Guilcer. È emergenza e Abbanoa da ieri sta attuando le restrizioni, con la chiusura notturna dell'erogazione.

I disagi sono molti e molta è la preoccupazione. Tanto che il sindaco di Borore, Alessandro Porcu, sollecitato dai cittadini infuriati, ha fatto una richiesta urgente di interessamento al Prefetto di Nuoro, chiedendo anche la convocazione di un tavolo tecnico per la gestione dell'emergenza idrica che sta interessando metà Marghine, la Planargia e il Guilcer.

Porcu, tra l'altro, scrive: "Considerato che la mancanza d'acqua sta determinando gravi disagi per la popolazione, per le attività economiche e produttive, oltre la regolare erogazione dei servizi pubblici essenziali, quindi gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e di strutture sociosanitarie e residenze per anziani, la cui l'attività quotidiana dipende strettamente dalla continuità del servizio idrico, confermiamo la disponibilità del Comune a procedere alla concessione ad Abbanoa dei pozzi, per garantire la disponibilità finalizzata a garantire la disponibilità delle risorse idriche".

Altre richieste vengono fatte da altri sindaci, assillati dai cittadini colti dal disagio per l'interruzione e comunque dalla scarsa disponibilità idrica.

Dal canto suo Abbanoa, per garantire il servizio minimo e garantire anche l'erogazione, sta procedendo con la chiusura notturna dell'erogazione nella rete idrica. Nel documento Abbanoa scrive: "Il protarsi del periodo di siccità nel nord ovest della Sardegna, sta avendo effetti negativi anche nell'invasodi Monteleone Roccadoria da cui viene approvvigionato il potabilizzatore Abbanoa del Temo. L'impianto ha subito una diminuzione del processo di produzione di acqua potabile da distribuire alle utenze".

Di fatto, se non dovesse piovere, la situazione potrebbe aggravarsi ulteriormente, fino ad una possibile chiusura totale dell'erogazione, con conseguenze facilmente immaginabili.

