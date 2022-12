Mancano poche ore al convegno che la CISL Sardegna ha organizzato a Lula, coinvolgendo oltre ai vertici regionali e nazionali del sindacato, scienziati e esponenti della politica isolana fra i quali spicca la presenza dell’Assessore Regionale alla Programmazione Giuseppe Fasolino, uniti per discutere del progetto scientifico dell’Einstein Telescope.

Unire le forze per raggiungere il risultato, portando avanti ogni azione possibile, è ciò che sostiene in un comunicato anche la Cgil Sardegna, per far sì che il sito di Sos Enattos si aggiudichi l’Einstein Telescope. Dopo l’incontro di Bitti del 26 novembre, seguito all’incontro degli amministratori comunali a Nuoro riuniti in un consiglio plenario, continua l’impegno da parte delle forze sindacali, sociali e politiche della Sardegna a favore del misuratore di onde gravitazionali.

Venerdì alle 10, nel salone Moreddu in piazza Loreto, è la volta della CISL Sardegna che ha organizzato un dibattito per discutere di questa straordinaria prospettiva per la Sardegna.

Una nuova prospettiva che, anche secondo la Cgil Sardegna, guarda al futuro e va nella direzione auspicata del recupero della miniera dismessa di Sos Enattos che, è scritto nel comunicato, ha tutte le carte in regola per ospitare il telescopio di ultima generazione.

«Chiediamo al governo regionale e alle amministrazioni locali di essere coinvolti nel processo decisionale e nelle iniziative utili a raggiungere l’obiettivo», scrive il segretario Cgil Sardegna Fausto Durante e ancora: «La Cgil auspica che il governo nazionale faccia chiarezza sulla strategie perseguite, dato il sostegno del premier Draghi prima e del ministro Bernini di pochi giorni fa, visto che nel contempo è stato dato il via libera a un parco eolico nella stessa zona, che potrebbe minare il successo della candidatura. Sui parchi eolici non c’è alcuna pregiudiziale da parte del sindacato ma è evidente che occorre scegliere con attenzione i luoghi dove installarli per evitare contraddizioni come quelle che stanno caratterizzando l’Einstein Telescope».

