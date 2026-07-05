Riparte la Medicina dello sport che cresce in tutto il territorio del Marghine. Nella Casa di Comunità di Nuraghe Ruju, da qualche giorno è operativa una nuova specialista. Si tratta di Michela Piera Mongili, specialista in medicina dello sport. L'iniziativa della Asl di Nuoro, così risponde al significativo incremento delle richieste da parte di atleti e società

sportive di tutto il territorio, garantendo nuovi posti dedicati alle visite di idoneità agonistica a Macomer. "l’importanza strategica di questo nuovo acquisto- dice il direttore generale, Francesco Trotta- ottimizza la risposta dell’azienda ai bisogni di salute della comunità sul territorio, con un occhio di riguardo alla promozione della prevenzione come pilastro

della sanità pubblica". Roberta Bosu, direttrice della struttura dipartimentale prevenzione e promozione della salute,

insiste sull’importanza sempre più crescente, negli ultimi anni, della medicina sportiva. "Oltre all'attività di

certificazione sportiva, la medicina dello sport assicura attività e prestazioni ambulatoriali rivolte al mantenimento e al miglioramento dello stato di salute, alla prevenzione delle malattie cardiovascolari, alla diagnosi e alla cura di patologie legate all'attività sportiva, nonché alla valutazione dell'efficienza fisica di soggetti sani e con patologie croniche per la prescrizione dell'esercizio fisico come terapia finalizzata a rallentare il decorso della malattia stessa e prevenirne le complicanze. Parallelamente, la medicina dello sport svolge un altro importante compito istituzionale connesso alla prevenzione di malattie e alla tutela dello stato di salute attraverso la promozione di corretti stili di vita e della cultura sportiva volta al benessere dell’individuo". Soddisfazione della direttrice del distretto, Maria Giovanna Porcu. "Con l’attivazione della medicina dello sport ampliamo significativamente l’offerta nella Casa della Comunità di Macomer, che punta sempre più a diventare un punto di riferimento strategico per la salute e il benessere di tutta la popolazione del Marghine".



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