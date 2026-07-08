«Per Euro 2032, nel momento in cui ci sarà l'assegnazione ufficiale dell'organizzazione, ritengo che possa essere presa in considerazione l'idea di estendere o di allargare questi poteri sia ad altri stadi sia a centri di allenamento con capienze inferiori rispetto a quelle previste dai parametri Uefa. In questo modo ci potrebbe essere l'ipotesi di ospitare l'Europeo di calcio femminile».

Così Giovanni Malagò, presidente della Figc, durante la sua audizione alla commissione Cultura della Camera.

«Se un domani una nazionale scegliesse, per ipotesi, come centro di preparazione lo stadio di Empoli o quello di Arezzo, perché il loro girone è previsto a Firenze come sede degli Europei, sarebbe un peccato non prendere in considerazione questa opportunità - ha aggiunto Malagò - Inoltre tutta quella serie di impianti, da Genova a Salerno, da Cagliari a Palermo, che hanno velleità o desiderio di entrare nei primi cinque per gli Europei, potrebbero comunque essere integrati in una lista B o ospitare in futuro gli Europei femminili».

«Noi oggi – prosegue – abbiamo segnato un percorso in cui una serie di stadi maggiori, con dei requisiti superiori, possono confermare una serie di piani di investimento. Una volta fatto questo si trasmetterà tutto all'Uefa che, ad ottobre, certificherà i primi 5 con altri stadi di riserva. Poi partirà il processo che porterà ad avere l'utilizzo di questi stadi. A quel punto gli impianti limitrofi potranno avere delle opportunità anche loro di usufruire di un percorso che può quantomeno non penalizzarli».

(Unioneonline)

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