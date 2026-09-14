Gli stalli blu non possono diventare una tassa sulla residenza, per questo la consigliera comunale del gruppo Misto, Maura Chessa, ha deciso di raccogliere le firme a sostegno dell'abbonamento agevolato per residenti e lavoratori. A Nuoro gli stalli blu sono ormai una realtà con cui molti cittadini devono fare i conti ogni giorno. E in alcune zone della città chi vive o lavora non ha, di fatto, alternative al parcheggio a pagamento. La consigliera comunale di minoranza ha presentato una mozione per chiedere l'introduzione di un abbonamento agevolato di 30 euro al mese, riservato a una sola targa per nucleo familiare, che permetta ai residenti di utilizzare gli stalli blu nella zona di pertinenza della propria abitazione. Una proposta che va oltre il Consiglio comunale e arriva direttamente in strada con la raccolta firme nel weekend per coinvolgere i cittadini. L'appuntamento è per venerdì 18 settembre, dalle 17 alle 20, e sabato 19 settembre, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20, all'angolo tra via La Marmora e viale del Lavoro.

«Questa volta non voglio che ci sia soltanto la mia firma - spiega Maura Chessa - voglio che ci siano quelle dei cittadini. Di chi vive quotidianamente questa situazione, di chi è costretto a pagare per parcheggiare sotto casa e di chi pensa che sia necessario trovare una soluzione più equa».

La proposta non mette in discussione l'esistenza dei parcheggi a pagamento, ma chiede di tutelare chi a Nuoro vive e lavora stabilmente qualche ora. «Il Comune deve riconoscere questa differenza». Tra le proposte, anche l'ipotesi di estendere l'abbonamento a chi lavora stabilmente in centro, prevedendo un limite di cinque ore consecutive, così da evitare che gli stalli vengano occupati per l'intera giornata.

«È una proposta concreta e sostenibile. Adesso la parola deve passare ai cittadini. Voglio capire quanti nuoresi condividono questa richiesta e portare quelle firme in Consiglio comunale. A quel punto sarà l'amministrazione Fenu a dover decidere se ascoltare o meno questa voce».

© Riproduzione riservata