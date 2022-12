Due truffe online hanno visto come vittime cittadini residenti nel Nuorese.

A Belvì due 25enni si sono rivolti ai carabinieri spiegando di aver effettuato l’acquisto di due collari gps per cani e di un palmare pagando il corrispettivo attraverso la ricarica di una carta prepagata per un importo di 600 euro. La merce però non era mai stata consegnata e il venditore si era reso irreperibile.

I militari, a conclusione delle indagini, sono risaliti a un pregiudicato del Napoletano che è stato denunciato.

A Ovodda invece due giovani hanno utilizzato un link ricevuto via sms sul telefonino. Grazie al loro clic il malfattore è riuscito ad accedere ai loro dati bancari portando via 1.400 euro.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della locale stazione.

