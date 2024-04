Ennesimo episodio di violenza al carcere nuorese di Badu ‘e Carros. Un poliziotto è stato aggredito mentre riaccompagnava in cella un detenuto che era stato portato in infermeria per una visita. Il recluso si è rifiutato di rientrare nella stanza e ha minacciato gli agenti. Poi si è scagliato contro uno degli agenti che tentava di riportarlo alla calma.

L’episodio è stato reso noto da Michele Cireddu, segretario generale della UIL PA Polizia Penitenziaria della Sardegna: «La situazione a Nuoro è ormai insostenibile, il detenuto autore dell’aggressione è arcinoto alle cronache per gli atteggiamenti violenti messi in atto negli istituti in cui è stato, e ora sta creando le stesse problematiche nel carcere nuorese. Non c’è giorno in cui non cerchi di aggredire gli agenti, lanci i propri escrementi sugli operatori, minacci costantemente i poliziotti che prestano servizio nella sezione, si rifiuti di rientrare in cella e in diverse occasioni ha distrutto gli arredi interni, i muri e il bagno».

Il Dipartimento – aggiunge Cireddu – «deve urgentemente trovare una soluzione prima che si verifichino eventi estremamente tragici. Servono interventi immediati e serve dotare il personale di strumenti e mezzi per contrastare in sicurezza le aggressioni per evitare danni fisici importanti al personale e agli stessi detenuti».

