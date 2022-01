In 24 ore i casi di positività a Macomer sono quasi raddoppiati, passando dai 34 di ieri ai 59 di oggi. Una situazione che ha convinto il sindaco Antonio Succu a riunire il Coc e, dopo aver sentito tutti i dirigenti scolastici e gli uffici di Igiene Pubblica, con una ordinanza ha deciso di sospendere la didattica in presenza per venerdì e sabato, quindi la chiusura di tutte le scuole cittadine, attivando la didattica a distanza.

Una situazione che aggrava le notizie dei giorni scorsi, quando le forze dell'ordine sono intervenute, facendo chiudere due locali pubblici del centro, che erano affollati di giovani, tutti senza mascherina e senza rispettare il distanziamento.

Ora l'esito dei tamponi sta dando risultati allarmanti, con il raddoppio dei casi di positività in 24 ore. La sospensione dell'attività didattica di venerdì e sabato prossimi rientra nei primi drastici provvedimenti per cercare di arginare il fenomeno e mettere in sicurezza le scuole.

