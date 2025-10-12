È stato trovato dopo dieci giorni di fuga Claudio Carru, 66 anni, ex portuale di Siniscola, condannato in via definitiva a otto anni di carcere per violenza sessuale. L’uomo è stato individuato e arrestato dai carabinieri a Capo Comino, vicino al faro, dove si era rifugiato.

Carru era sparito lo scorso 2 ottobre, subito dopo la sentenza della Corte di Cassazione, che aveva confermato la condanna già inflitta nei primi due gradi di giudizio. Quando i militari erano andati a eseguire l’ordine di cattura, di lui non c’era più traccia.

La fuga sarebbe avvenuta il giorno successivo a un’altra condanna, questa volta in primo grado, a otto anni per tentato omicidio e stalking, per un episodio del luglio 2022 in cui aveva aggredito con un’accetta il figlio della compagna.

