Ancora sangue sulle strade del Nuorese dove un ragazzo di 17 anni di Siniscola è morto a causa dell’impatto della sua moto contro un camper.

La vittima è Francesco Pau, figlio dell’ex sindaco di Siniscola Lorenzo Pau. Il ragazzo aveva preso da pochi giorni la patente A per la moto.

L’incidente attorno alle 16:20 sulla statale 125 in località Capo Comino sulle curve “Pigozzi”: la moto, per cause in corso di accertamento, ha impattato contro un camper che viaggiava in direzione opposta.

Purtroppo per il centauro non c’è stato nulla da fare ed è deceduto.

Sul posto i vigili del fuoco di Siniscola, l’ambulanza medicalizzata del 118, l’elisoccorso e la polizia per i rilievi di rito.

