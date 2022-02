In un blitz compiuto nelle campagne del Marghine, i carabinieri, nell'ambito delle operazione per contrastare la coltivazione abusiva e lo spaccio, hanno scoperto un piccolo deposito di marijuana, destinata allo spaccio. I militari, ieri mattina hanno fatto irruzione in un ovile nelle campagne di Silanus, dove sono stati rinvenuti una parte delle sostanze stupefacenti, mentre dopo una perquisizione nell'abitazione del pastore, un 52enne incensurato, è stato trovato un altro piccolo deposito, per complessivi 10 chili di cannabis.

Il pastore è stato quindi arrestato e processato stamattina per direttissima nel tribunale di Oristano. Il giudice Serena Corrias ha inflitto all’uomo, (che ha patteggiato la pena, difeso dagli avvocati Gian Pietro Arca e Maria Assunta Argiolas), un anno e quattro mesi e una multa di 3600 euro. La pena è stata quindi sospesa.

È l'ennesimo ritrovamento di sostanze stupefacenti nelle campagne del Marghine, dove accanto alla coltivazione legale spesso c'è quella abusiva, per motivi di spaccio.

© Riproduzione riservata