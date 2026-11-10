Prima il prato della rotonda all’ingresso della città, finito al centro delle segnalazioni per le incursioni dei cinghiali. Poi, nelle ultime ore, il prato verde della camera mortuaria dell’ospedale San Francesco, interessato dal passaggio degli animali, che hanno smosso e danneggiato il terreno. La presenza dei cinghiali continua a far discutere a Nuoro e ora si passa agli interventi programmati per il controllo della specie sul Monte Ortobene.

La novità riguarda soprattutto chi frequenta l’Ortobene: dal 24 novembre, e fino alla fine di gennaio, ogni martedì dalle 16 alle 22 sarà vietato l’accesso ai sentieri, alle piste forestali e alle strade sterrate interessate dalle operazioni di controllo dei cinghiali. Il provvedimento, disposto con un’ordinanza del sindaco Emiliano Fenu nell’ambito del Piano provinciale di gestione e controllo della specie, prevede il divieto di transito per le persone non autorizzate nelle aree coinvolte dagli interventi. Resteranno invece normalmente percorribili le strade asfaltate, salvo temporanee limitazioni per motivi di sicurezza.

Garantito anche l’accesso alle abitazioni, ai fondi privati e alle attività presenti sul monte. Le operazioni saranno sospese dal 20 dicembre al 6 gennaio compresi e in caso di allerta meteo con codice rosso. La misura si rende necessaria perché gli interventi prevedono l'utilizzo di armi da fuoco da parte di operatori abilitati. Eventuali variazioni saranno comunicate dal Comune. Per escursionisti e frequentatori dell’Ortobene, dunque, attenzione al martedì pomeriggio: nelle giornate di svolgimento degli interventi, alcuni sentieri non saranno accessibili.

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