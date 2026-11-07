La XXIV edizione della mostra del libro edito in Sardegna, col tema "Ponti di Inchiostro", si chiude domani col botto, grazie alla partecipazione del giornalista Ezio Mauro, che condividerà col pubblico il racconto "1946 addio alla Corona" e con Federico Quaranta, che chiuderà la manifestazione con lo spettacolo "I diari del provinciale".

Una mostra con grandi numeri, in particolare per quanto riguarda le presenza giornaliere, con circa 1500 visitatori al giorno, che pone la manifestazione di Macomer tra i punti di riferimento della cultura isolana. Migliaia di ragazzi e studenti provenienti da diverse parti dell'isola, stabiliscono il successo, che premia l'attività svolta dal Comune di Macomer, assieme al Centro Servizi Culturali, con la collaborazione della Regione.

Una manifestazione, che si è svolta principalmente nelle ex caserme Mura, caratterizzata dalla partecipazione delle scuole, a partire da quelle dell'infanzia, per arrivare a quelle superiori, che sono stati protagonisti nei vari laboratori, ma anche nelle escursioni e nei vari appuntamenti che si sono svolti anche al di fuori dei capannoni Filigosa e Tamuli. Quattro giorni intensi di manifestazioni collaterali, ma soprattutto per la imponente presenza di visitatori, giunti da tutte le parti dell'isola.

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