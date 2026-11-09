Sulla XXIV edizione della mostra del libro edito in Sardegna è calato il sipario. La manifestazione si è conclusa con un grande successo di pubblico, raggiungendo in quattro giorni numeri da record, con migliaia di partecipanti tra visitatori, autori, editori e scolaresche.

Una manifestazione che per quattro giorni ha richiamato nella cittadina anche visitatori provenienti dalla penisola. Considerevole la partecipazione ai laboratori destinati alle scuole: circa 3500 gli studenti coinvolti, arrivati a Macomer con le navette messe a disposizione dall’organizzazione. Oltre a tutte le scuole di ogni ordine e grado di Macomer, vi hanno partecipato le scuole di Silanus, Bosa, Suni, Tresnuraghes, Tempio, Cabras, Solanas, Oristano, Cagliari, Sindia, Santu Lussurgiu, Scano Montiferro, Bolotana, e il Cpia di Nuoro.

La manifestazione si è distinta per le contaminazioni tra linguaggi, dando spazio alla musica, all’illustrazione, al teatro, e alla fotografia, rappresentata in particolare dalla mostra “The wild line” di Davide Agati. Numerosi gli incontri con autori e autrici, con le case editrici sarde Catartica, Nor, Condaghes, Ischìre, Barbaro, Abbà e Angelica, a cui si sono aggiunte alcune voci provenienti dalla Penisola. Alcuni incontri sono stati a forte impatto emotivo, come la testimonianza dell’atleta paralimpico Manuel Bortuzzo, il reading del giornalista Ezio Mauro dedicato alla nascita della Repubblica, lo spettacolo di Aurelio Sechi e, ancora, quello di Giancarlo Biffi dedicato alle vicende della sua famiglia legate alla Resistenza, fino allo spettacolo finale “I diari del provinciale” di Federico Quaranta.

«La Mostra quest’anno ha avuto un’evoluzione molto positiva - dice il sindaco Riccardo Uda - non solo per gli editori e gli ospiti presenti, ma soprattutto per i laboratori che si sono tenuti nelle scuole di Macomer, in biblioteca e nel Centro Servizi Culturali. Il coinvolgimento di un numero sempre crescente di studenti è la nostra più grande soddisfazione e ha reso, insieme agli eventi che hanno animato queste giornate, un grande successo la ventiquattresima edizione della Mostra». L'assessore alla cultura Rita Atzori aggiunge: «La grande partecipazione di pubblico ci stimola a fare meglio la prossima edizione».

Roberta Balestrucci, coordinatrice per conto del Centro Servizi Culturali: «Porto con me la ricchezza lasciata dai tantissimi bambini e ragazzi che hanno partecipato ai laboratori e l’importanza della nostra editoria, che pur tra mille difficoltà si prende cura della storia della Sardegna, la racconta e cerca di farla arrivare, con entusiasmo, oltremare».

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