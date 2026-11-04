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La prevenzione oncologica sale a bordo degli autobus. Questa mattina, due mezzi dell’Atp di Nuoro si sono trasformati in infopoint itineranti nell’ambito della campagna “La Scelta Giusta”, promossa dalla Asl 3 per sensibilizzare i cittadini sull’importanza degli screening oncologici gratuiti. Dalle 9 gli operatori del Centro Screening Oncologici hanno incontrato i passeggeri, distribuendo materiale informativo, fornendo chiarimenti e offrendo supporto per le prenotazioni. L’iniziativa promuove i tre programmi di screening previsti dai Livelli Essenziali di Assistenza: tumore del collo dell’utero, colon-retto e mammella. Per quest’ultimo, rivolto alle donne tra i 50 e i 69 anni, è prevista una mammografia ogni due anni. «Dobbiamo aumentare ancora di più l’adesione e la consapevolezza dei cittadini», ha sottolineato il dg dell’Asl Francesco Trotta, ricordando l’impegno dell’azienda sanitaria nelle campagne di promozione avviate dall’inizio dell’anno. «I nostri operatori saranno presenti sugli autobus della città per dare informazioni e sensibilizzare la popolazione». Soddisfazione anche da parte di Gianni Pinna dell’Atp, che ha evidenziato il valore della collaborazione: «Abbiamo aderito con molto interesse a un’iniziativa che promuove temi fondamentali come la prevenzione e la salvaguardia della salute». Per il presidente Atp, il Postalino diventa così non soltanto un mezzo di trasporto, ma anche «un luogo dove intercettare i cittadini e offrire informazioni e servizi importanti». Gli screening sono gratuiti e non richiedono l’impegnativa del medico. Per informazioni e adesioni è possibile contattare il Centro Screening al numero verde 800 20 80 84 o all’indirizzo centro.screening@aslnuoro.it