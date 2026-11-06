Vigili del fuoco, sanitari del 118 e forze dell’ordine sono al lavoro sulla strada tra Nuoro e Oliena per un incidente stradale che ha coinvolto una Toyota. Dalle prime informazioni, la Toyota, in prossimità di una semicurva, avrebbe perso aderenza, invadendo la corsia opposta. Traffico temporaneamente bloccato per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata. Al momento non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte nell’incidente.

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