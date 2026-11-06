Incidente sulla Nuoro-Oliena, Toyota invade la corsia opposta: traffico bloccatoL’auto avrebbe perso aderenza in prossimità di una semicurva. Sul posto vigili del fuoco, 118 e forze dell’ordine. Ancora da accertare le condizioni delle persone coinvolte
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Vigili del fuoco, sanitari del 118 e forze dell’ordine sono al lavoro sulla strada tra Nuoro e Oliena per un incidente stradale che ha coinvolto una Toyota. Dalle prime informazioni, la Toyota, in prossimità di una semicurva, avrebbe perso aderenza, invadendo la corsia opposta. Traffico temporaneamente bloccato per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata. Al momento non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte nell’incidente.