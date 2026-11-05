Il salone delle esposizioni è stato invaso da centinaia di persone, con le scuole protagoniste nell'inaugurazione della XXIV edizione della mostra del libro edito in Sardegna, col tema «Ponti di inchiostro». Tanti i bambini, i ragazzi, gli studenti che, con i loro laboratori, caratterizzano quattro giorni di manifestazioni, da oggi fino a domenica sera, che da 24 anni si svolge a Macomer, assumendo un ruolo di primo piano nella valorizzazione della cultura isolana, ma soprattutto del territorio.

La longevità, il valore e l'importanza della mostra, soprattutto in riferimento alla partecipazione delle scuole è stato sottolineato dal sindaco Riccardo Uda: «È il materiale umano la cosa più importante della mostra di Macomer. I bambini che ci circondano, i tanti ragazzi, gli studenti svolgono un ruolo importante con i loro laboratori». Soddisfazione viene manifestata da quattro editori, quali Ciro Arricu di «Ischire», Francesco Cheratzu di «Condaghes», Giovanni Fara di «Catartica» e Lucia Angelica Salaris di «Angelica»: «È una grande manifestazione dove si mettono a contatto tante persone». Presenti anche gli altri editori, quali Nor, Barbaro, Abbà. Franco Scanu, presidente dell'Unione dei Comuni: «La mostra del libro ha un valore fondamentale per l'intero territorio, che quando lavora unito riesce a ottenere grandi risultati». Rita Atzori, assessora alla Cultura: «La crescita di una comunità passa attraverso la pluralità di voci, l'apertura verso gli altri».

Roberta Balestrucci del Centro Servizi Culturali: «La partecipazione degli studenti, sia ai laboratori, sia come aiuto concreto nell'accoglienza, ci restituisce il significato profondo del senso di comunità e dell'amore per i libri». Dello stesso avviso il direttore del centro, Giancarlo Zoccheddu: «Una mostra di valore, che fa crescere non solo la comunità di Macomer, ma tutto il territorio». Sono intervenuti, fra gli altri, la presidente dell'Associazione Nino Carrus, Rosanna Carboni, i dirigenti scolastici Maria Grazia Carboni e Sergio Masia e tanti altri personaggi della cultura e della politica. La mostra proseguirà con diversi eventi e manifestazioni di vario genere fino a domenica. Assente dalla manifestazione la giunta regionale.

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