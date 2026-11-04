Maltempo, giovedì scuole chiuse in tutta la BaroniaLa decisione dopo l’avviso di rischio diramato dalla Protezione civile
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
L’allerta meteo rossa diramata oggi dalla Protezione civile regionale fa scattare le procedure di massima prevenzione in Baronia e nella valle del Cedrino. Di fronte al rischio di fenomeni temporaleschi di forte intensità, attesi nelle prossime ore i sindaci dei principali centri del territorio hanno emanato per domani le ordinanze per la chiusura delle scuole, adottando le misure necessarie a tutelare l’incolumità pubblica.
Da Siniscola a Posada, passando per Orosei e gli altri comuni della valle del Cedrino, le amministrazioni locali si sono attivate per fronteggiare l’emergenza e invitare la popolazione alla massima prudenza. Le ordinanze, oltre alla sospensione delle attività scolastiche, contengono una serie di indicazioni rivolte ai cittadini per ridurre i rischi connessi a possibili precipitazioni intense, allagamenti e criticità legate al maltempo. L’invito delle autorità è quello di attenersi scrupolosamente alle disposizioni comunali e alle indicazioni della Protezione civile, limitando gli spostamenti allo stretto necessario, evitando le aree esposte al rischio idrogeologico e prestando particolare attenzione in prossimità di corsi d’acqua, sottopassi e strade potenzialmente soggette ad allagamenti. La parola d’ordine è prevenzione. In una fase caratterizzata da un livello di allerta particolarmente elevato, la collaborazione dei cittadini e il rispetto delle misure precauzionali rappresentano elementi fondamentali per contenere i rischi e affrontare l’eventuale peggioramento delle condizioni meteorologiche. Le amministrazioni comunali invitano quindi la popolazione a mantenersi aggiornata attraverso i canali ufficiali e a seguire le disposizioni emanate per tutta la durata dell’allerta.
F