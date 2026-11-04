L’allerta meteo rossa diramata oggi dalla Protezione civile regionale fa scattare le procedure di massima prevenzione in Baronia e nella valle del Cedrino. Di fronte al rischio di fenomeni temporaleschi di forte intensità, attesi nelle prossime ore i sindaci dei principali centri del territorio hanno emanato per domani le ordinanze per la chiusura delle scuole, adottando le misure necessarie a tutelare l’incolumità pubblica.

Da Siniscola a Posada, passando per Orosei e gli altri comuni della valle del Cedrino, le amministrazioni locali si sono attivate per fronteggiare l’emergenza e invitare la popolazione alla massima prudenza. Le ordinanze, oltre alla sospensione delle attività scolastiche, contengono una serie di indicazioni rivolte ai cittadini per ridurre i rischi connessi a possibili precipitazioni intense, allagamenti e criticità legate al maltempo. L’invito delle autorità è quello di attenersi scrupolosamente alle disposizioni comunali e alle indicazioni della Protezione civile, limitando gli spostamenti allo stretto necessario, evitando le aree esposte al rischio idrogeologico e prestando particolare attenzione in prossimità di corsi d’acqua, sottopassi e strade potenzialmente soggette ad allagamenti. La parola d’ordine è prevenzione. In una fase caratterizzata da un livello di allerta particolarmente elevato, la collaborazione dei cittadini e il rispetto delle misure precauzionali rappresentano elementi fondamentali per contenere i rischi e affrontare l’eventuale peggioramento delle condizioni meteorologiche. Le amministrazioni comunali invitano quindi la popolazione a mantenersi aggiornata attraverso i canali ufficiali e a seguire le disposizioni emanate per tutta la durata dell’allerta.

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