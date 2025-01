Due le auto coinvolte in un tamponamento, verificatosi stamattina, poco dopo le 7.30 sulla statale 131, al chilometro 150, tra il bivio di Birori e quello nord di Macomer. L'incidente è stato causato da un vitello che circolava liberamente in mezzo alla strada, probabilmente scappato da una azienda agricola dei dintorni. Una delle auto coinvolte, per evitare l'impatto con l'animale ha frenato di colpo.

Un'altra auto, che procedeva nella stessa direzione, non ha potuto evitare l'impatto. Sul posto è intervenuta una pattuglia del distaccamento della polizia stradale di Macomer, i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso. Gli occupanti dei due mezzi sono stati soccorsi, ma ancora non è dato a sapere quanto sono le persone coinvolte.

© Riproduzione riservata