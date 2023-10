Allarme a Nuoro per numerosi tentativi di truffa telefonica agli anziani.

A lanciarlo, è la Questura, che spiegano anche il modus operandi dei malintenzionati: i pensionati vengono contattati da soggetti che si identificano come avvocati, agenti delle forze dell’ordine oppure come “amici” e comunicano che uno dei loro parenti è rimasto vittima di incidenti stradali o altre difficoltà, per poi chiedere somme di denaro da consegnare nell’immediato per far fronte al problema.

Ma, come detto, si tratta di subdoli tentativi di raggiro.

La stessa Questura lancia dunque un appello a restare in guardia: «Si avvicinano le feste e i truffatori, privi di scrupoli, tornano alla caccia di qualcuno da raggirare. I malintenzionati non si fermano davanti a nulla e vanno sempre alla ricerca di vittime, soprattutto anziani soli e indifesi, che nei periodi di festa potrebbero risentire ancora di più della loro solitudine ed essere, quindi, più vulnerabili».

«La Polizia di Stato – prosegue la nota – è sempre presente e rinnova l’invito a stare vicino ai propri cari anziani, a sensibilizzarli e metterli in guardia da possibili raggiri. In caso di dubbi si raccomanda di contattare sempre il numero unico di emergenza 112 per segnalare situazioni sospette e di pericolo».

© Riproduzione riservata