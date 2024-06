Hanno intonato, con la voce e col cuore, l'inno di Mameli davanti ai vertici della compagnia dei carabinieri di Macomer. Il comandante, il capitano Giovanni Maria Seu e i suoi collaboratori, poi sono saliti in cattedra per l'intera mattinata per insegnare i primi passi della legalità alle bambine e bambini di 5 anni, della scuola dell'infanzia, che erano accompagnati dalle maestre e dal dirigente scolastico dell'istituto Binna Dalmasso.

Un folto gruppo di bambine e bambine sono stati quindi i protagonisti di una lezione particolare, legata ad un progetto che prevede incontri tra alunne e alunni con le forze dell'ordine. «Lo scopo - dice la dirigente scolastica, Simonetta Fadda - è educare alla legalità, partendo dal riconoscere i ruoli differenti, le divise, le attività, i mezzi utilizzati dai vari servizi. Il percorso, inserito nel piano dell'offerta formativa dell'istituto, ha previsto la visita prima in commissariato, oggi nella caserma dei carabinieri e si concluderà nei prossimi giorni, con la visita alla caserma che ospita il Quinto Genio Guastatori della Brigata Sassari».

Il progetto è stato accolto da tutti i bambini con favore ed entusiasmo, in sintonia con l'esigenza educativa fondamentale: «Si impara osservando, facendo e sperimentando», aggiunge la dirigente scolastica. «Una giornata importante anche per noi - dice il capitano Giovanni Maria Seu- perché insegnare ai bambini la legalità, attraverso il dialogo e le varie dimostrazioni su come operano gli uomini in divisa e i loro mezzi, lascia indubbiamente un segno indelebile tra i bambini e i loro insegnanti».

