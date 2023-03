È stato recuperato e portato in salvo da una pattuglia della polizia stradale di Macomer. Un meticcio ha però rischiato di essere travolto dalle auto in corsa, sulla 131, tra il bivio di Birori e l'altipiano di Campeda.

Ieri sera è tornato in scena il più classico degli orrori: un cane abbandonato dai suoi padroni nel tratto della 131 più pericoloso. Correva in mezzo alla strada, schivato più volte dalle auto in corsa, impaurito e senza meta, forse nel tentativo di inseguire il proprietario. Fino all'arrivo di una pattuglia della Polizia Stradale, con gli agenti che stavano svolgendo il servizio proprio in quella zona. In ballo non solo l'incolumità del cane, ma la sicurezza degli automobilisti. I poliziotti hanno dovuto affrontare un insidioso pericolo: hanno dovuto inseguirlo di corsa.

Il cane, dopo diversi tentativi, si è fermato, fortemente impaurito. Alla fine, scodinzolando, si è fatto prendere. Gli agenti hanno cercato anche il microchip per avere qualche indizio in più sul possibile padrone, ma il cane non aveva alcuna iscrizione all'anagrafe canina. Un animale buono, apparentemente sano e non denutrito. Gli agenti lo hanno fatto bere e poi messo al sicuro. È stato portato al canile sanitario di Siniscola. Chiunque lo può adottare.

