Sono ore di ansia, a Desulo, per la sorte di Giorgio Zanda: noto ristoratore, 48 anni, sposato e padre di due figli, una decina di giorni fa è caduto da una scala nella sua azienda, battendo la testa.

Da allora si trova ricoverato all’ospedale San Francesco di Nuoro, in coma.

Nelle ultime ore le sue condizioni sono precipitate. Ed è stato avviato il monitoraggio della commissione medica della Asl: i familiari hanno dato l’assenso all’eventuale donazione degli organi.

Zanda, stimato e conosciutissimo in tutta la Barbagia, fino alla tarda sera di oggi era attaccato ai macchinari. Con il sistema operativo per l’espianto in allerta da ore.

In paese si è diffusa la notizia della morte, ma non c’è alcuna dichiarazione ufficiale da parte dell’ospedale.

