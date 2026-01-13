Tragedia sventata sulla linea ferroviaria Cagliari-Golfo Aranci, dove sabato 10 gennaio è stata segnalata la presenza di alcuni bovini nel tratto Macomer-Abbasanta, il località Orovò.

Immediato l’intervento del personale del Corpo forestale che, nonostante le condizioni meteo avverse caratterizzate da una violenta bufera di grandine, ha raggiunto tempestivamente il tratto della linea ferroviaria e chiesto a Trenitalia il blocco immediato dei convogli in transito sulla linea.

L’intervento ha consentito di scongiurare gravi conseguenze: in quella fascia oraria e nelle ore successive, infatti, erano previsti diversi treni passeggeri, con un concreto rischio di deragliamento o collisione con gli animali presenti sui binari.

Il personale del Corpo forestale, con la collaborazione dei Barracelli di Macomer, è riuscito quindi a raggruppare il bestiame portandolo in un’area sicura e ripristinando, poi le condizioni di sicurezza lungo la linea ferroviaria.



Al proprietario dei bovini, già individuato, verrà contestata la violazione delle disposizioni previste dal DPR 753/1980 in materia di sicurezza delle infrastrutture ferroviarie.



(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata