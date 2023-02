Il prefetto Giancarlo Dionisi ha convocato per domani a Nuoro la riunione del Comitato ordine e sicurezza pubblica, che si terrà tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio.

Parteciperanno tutti i vertici delle forze dell’ordine e, anche se non c’è una conferma ufficiale, quasi sicuramente si parlerà dell’evasione di Marco Raduano, che stava scontando la sua pena a 19 anni di carcere nel reparto di Alta Sicurezza del penitenziario nuorese di Badu 'e Carros.

Mentre prosegue la caccia all’uomo gli investigatori hanno aperto un’inchiesta per capire come sia stata possibile una fuga così rocambolesca, che ha permesso al boss pugliese di procurarsi le chiavi per arrivare al cortile, calarsi con delle lenzuola annodate e scappare in maniera decisa verso una direzione due ore prima che ci si accorgesse dell’evasione.

Si è subito ipotizzato che qualcuno stesse aspettando Raduano all’esterno per aiutarlo a scappare lontano da Nuoro o a nascondersi in attesa di poter lasciare la Sardegna.

