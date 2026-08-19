Un viaggio indietro nel tempo di 3 mila anni: è ciò che promette l’evento organizzato dalla Pro Loco Melkiorre Melis per venerdì 21 agosto, dalle 21. 30. Una serata speciale dedicata alla scoperta dei segreti della civiltà nuragica insieme al divulgatore storico Andrea Loddo. Appuntamento che unisce archeologia sperimentale, divulgazione e fascino dell’antico, trasformando il Chiostro dei Cappuccini in un laboratorio a cielo aperto.

Il programma prevede la fusione a cera persa, una dimostrazione dal vivo che permetterà al pubblico di assistere alla creazione di un bronzetto nuragico con la stessa tecnica utilizzata dagli artigiani dell’Età del Bronzo. A seguire, la proiezione del film documentario “Radici di Bronzo”. Intanto, il presidente della Pro Loco, Marco Alzu, rivolge un ringraziamento ai partecipanti e ai cantinieri che nei giorni scorsi hanno animato “Attoppa a Camasinu” che ha superato ogni aspettativa.

«In tutti questi anni», afferma, «non avevamo mai registrato un numero così elevato di visitatori. Oltre al pienone del nostro evento, abbiamo avuto un grande riscontro anche da commercianti e ristoratori, che hanno attestato numeri superiori persino a quelli di Ferragosto».

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