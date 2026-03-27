Un grave atto intimidatorio è stato compiuto nella notte al centro dell'abitato di Bortigali. La Fiat Punto del consigliere comunale di maggioranza Tonio Floris, 61 anni, dipendente di un'impresa del paese, è stata data alle fiamme ed è stata distrutta. Il fuoco ha lambito anche un'altra auto della famiglia del consigliere.

Il fatto è avvenuto attorno alle 2 in via Grazia Deledda, vicino all'ex mattatoio, dove il bersagglio dell’intimidazione vive con la famiglia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri del posto, con quelli della compagnia di Macomer.

Floris fa parte della maggioranza uscente, capeggiata dal sindaco Francesco Caggiari. Lo stesso sindaco ha manifestato la solidarietà dell'amministrazione comunale e dell'intero consiglio comunale. I carabinieri vagliano le immagini delle telecamere, per risalire agli eventuali responsabili dell'attentato.

Tonio Floris è considerato una persona tranquilla, quindi fuori dalle beghe politiche, anche se fa parte della maggioranza che governa il Comune. Quanto è avvenuto ha scosso l'intero e pacifico paese.

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