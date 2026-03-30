Patrizia Tomassetti, 58 anni, originaria dell'Abruzzo, ma da anni in Sardegna, è la candidata sindaca di Bortigali.

Architetto, funzionaria del ministero della cultura e madre di due figli.

Con lei tante donne e tanti giovani, quali Elena Boe, Giordana Cadau, Assunta Caggiari, Franco Canu, Eleonora Carboni, Daniele Musa, Sebastiano Piras, Francesca Porcu, Lucia Porru, Flavia Puggioni, Omar Salaris e Antonio Serra.

«E' un gruppo di persone mosse da una grande fiducia per il futuro e per il cambiamento - dice la candidata sindaca - Bortigali è un paese che ha delle potenzialità incredibili, attaccato alle proprie radici». Un paese che vuole ripartire, combattendo prima di tutto lo spopolamento. «C'è tanto da fare ma lavoreremo insieme a tutti i cittadini, per la comunità e per il territorio». La lista è stata presentata in un'affollata assemblea, durante la quale si è parlato del futuro.

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