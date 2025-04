Radi vandalico nella notte a Borore. Presa di mira la palestra scolastica delle scuole medie ed elementari: danneggiate irrimediabilmente finestre e serrande, con i vetri sparsi in tutto l'edificio.

La palestra stamattina si presentava in condizioni disastrose. Sul posto sono arrivati i carabinieri che stanno vagliando le immagini riprese dalle telecamere della zona, per cercare di risalire agli autori.

«Sarà necessario - dice il sindaco Alessandro Porcu - al rientro dalle vacanze, prendersi un momento di riflessione con i giovani, per capire come affrontare questi fenomeni di vandalismo, individuarne le cause e studiare delle soluzioni. Purtroppo non si tratta di un caso isolato. Metteremo a disposizione tutte le risorse che saranno necessarie per fare in modo che tutto ciò non si ripeta. Ci stiamo avvicinando alla stagione delle vacanze estive e, considerando l'imminente riapertura del campetto di Via Molise, non possiamo permetterci di perdere tempo a risolvere problemi che danneggiano tutti gli utilizzatori degli spazi pubblici».

