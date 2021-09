Il primo acquazzone estivo a Siniscola ha mandato in ammollo diversi negozi, creando grossi disagi anche alla circolazione.

Le criticità maggiori si sono registrate nella parte più bassa di via Gramsci, nell’area di Funtana, dove un imponente fiume di acqua si è riversato verso l’incrocio con via Matteotti, facendo saltare l’asfalto in alcuni punti.

Qui si è formato un vero lago, che col passare dei minuti è andato gonfiandosi, fino ad allagare diverse attività commerciali che si affacciano sulle due vie. Tantissime le chiamate ai vigili del fuoco, costretti a far fronte a numerosi interventi.

Allagamenti anche in via Sassari, in pieno centro e nelle vie Conteddu e De Gasperi. Un'autentica bomba d’acqua che nel volgere di pochi minuti, ha mandato in tilt la rete di scolo delle acque bianche.

