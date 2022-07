Incidente sul lavoro in tarda mattinata in una marmeria di Bitti. Un 21enne, è rimasto ferito da una lastra di marmo che gli è caduta addosso.

Immediati i soccorsi con l’arrivo sul posto dell’ambulanza e dell’elisoccorso. Al giovane, che non ha mai perso conoscenza, è stato riscontrato un trauma cranico e per questo è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Sassari. Il giovane non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente a Bitti vicino a via Brigata Sassari, una delle zone più colpite dall’alluvione dell’autunno del 2020.

Anche l’azienda dove è avvenuto l’incidente era stata duramente danneggiata dall’alluvione ma, nonostante tutto, ci si era rimboccati le maniche per cercare di risollevare l’attività che oggi è stata colpita da una nuova tragedia.

Sul posto i carabinieri di Bitti.

Fabio Ledda

