Suona come un fulmine a ciel sereno anche tra le vie di Sorgono la scomparsa nel tragico incidente di Nughedu Santa Vittoria di Nicola Atzori.

Nel capoluogo del Mandrolisai, dove è in corso la tappa Autunno in Barbagia, le ultime ore di vita del ventenne di Ghilarza, in festa, nella nottata di ieri, insieme al gruppo di amici rimasti feriti nello schianto.

Per Atzori, attimi di spensieratezza tra le “cortes” del centro storico, prima della partenza per casa a tarda sera.

«Siamo sconvolti e vicini agli amici di Ghilarza, alla famiglia di Nicola e a quelle dei tre ragazzi rimasti feriti nell’incidente», dice, commosso il sindaco Franco Zedde. «Non conosco le esatte dinamiche che hanno portato al ribaltamento dell’auto tra le curve di Nughedu Santa Vittoria - aggiunge Zedde - ma da padre, penso allo strazio di una famiglia per l’ennesima giovane vita spezzata, tra le nostre strade dove le croci sono tantissime».

Sentimenti comuni anche alla Proloco locale: «Non abbiamo parole - dice uno dei dirigenti Matteo Marras - ma solo tanta tristezza per un giovane che ci ha lasciato troppo presto. Nicola ha trascorso qui la serata insieme agli amici, ignaro del beffardo destino che lo avrebbe atteso qualche ora più tardi. Sulla nostra festa aleggia un sentimento di grande tristezza e la vicinanza alla famiglia Atzori».

